POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.09.2025
Salzgitter-Bad (ots)
Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, Rheinstraße, 38259 Salzgitter-Bad, 06.09.2025, 03:15 Uhr
Zum o.g. Zeitpunkt befuhr der spätere 65-jährige beschuldigte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Rheinstraße in Salzgitter-Bad. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Eppert
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell