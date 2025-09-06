Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.09.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, Rheinstraße, 38259 Salzgitter-Bad, 06.09.2025, 03:15 Uhr

Zum o.g. Zeitpunkt befuhr der spätere 65-jährige beschuldigte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Rheinstraße in Salzgitter-Bad. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell