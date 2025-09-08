Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft entwendete mehrere hundert Meter Kupferkabel.

Salzgitter, Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße/Klosterweg, 05.09.2025, 11:30 Uhr bis 07.09.2025, 16:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft sich unerlaubt den Zutritt zu einer Baustelle verschafft und im Tatverlauf mehrere hundert Meter Kupferkabel erbeutet hatte. Die Polizei ermittelt die Höhe des entstandenen Sachschadens. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täterschaft zum Abtransport der Beute ein Kraftfahrzeug benutzt hatten. Daher bittet die Polizei in Thiede um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 941730.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell