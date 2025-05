Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: A 5: LKW-Unfall - 1 Verletzter - aktuell Vollsperrung in Richtung Frankfurt

Gießen (ots)

Heute Morgen gegen 7.35 Uhr kam es auf der Autobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Reiskirchener Dreieck, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Dabei wurde eine Person im Führerhaus eines LKW eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem LKW befreien. Der Mann wurde schwer, nach aktuellem Stand aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Aktuell ist die A 5 in Richtung Frankfurt weiterhin voll gesperrt, der Verkehr wird an der AS Homberg (Ohm) abgeleitet. Die Dauer der Sperrung ist, auch aufgrund anstehender Bergungs- und Reinigungsarbeiten, noch nicht absehbar. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren und bei Stau stets eine Rettungsgasse freizuhalten.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell