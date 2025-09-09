PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Hallendorf, Ilschenberg, 05.09.2025, 17:00 bis 08.09.2025, 12:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangte auf diese Weise in die Räume. Im Tatverlauf wurden Behältnisse durchsucht und eine Bargeldsumme in einer mittleren dreistelligen Summe erbeutet. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

    Wolfenbüttel (ots) - Kind wurde bei Verkehrsunfall verletzt, Verursacher flüchtete. Wolfenbüttel, Mittelweg, 05.09.2025, 07:10 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein zwölfjähriger Radfahrer den Mittelweg befuhr. Zu diesem Zeitpunkt kam er aus Richtung Neuer Weg. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw hatte zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt, ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:17

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, dortige Parkanlage, 08.09.2025 gegen 19:55 Uhr. Ein 19-jähriger Mann wird beschuldigt, ein zwölfjähriges Mädchen im Bereich einer Parkanlage in ein dortiges Gebüsch gezogen zu haben. Hierbei soll es zu sexuellen Anzügigkeiten gekommen sein. Die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft entwendete mehrere hundert Meter Kupferkabel. Salzgitter, Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße/Klosterweg, 05.09.2025, 11:30 Uhr bis 07.09.2025, 16:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft sich unerlaubt den Zutritt zu einer Baustelle verschafft und im Tatverlauf mehrere hundert Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren