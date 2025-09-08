Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A28 in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 08.09.2025 gegen 06:58 Uhr, entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten hohe Sachschäden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen als er zu spät bemerkte, dass der vor ihm fahrende 35-Jährige aus Westoverledingen seinen VW verkehrsbedingt abbremste. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 18.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

