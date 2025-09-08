Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeug rollt die Hafenkante in Butjadingen herunter

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 15:25 Uhr, rollte ein Fiat Punto trotz angezogener Handbremse die Hafenkante Am Deich in Butjadingen herunter. Das Fahrzeug kam im Wasser zum Stehen und ging im Anschluss ganz unter.

Die Freiwilligen Feuerwehren Burhave und Stollhamm waren insgesamt mit 42 Einsatzkräften zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz.

Am Fahrzeug entstanden Sachschäden von etwa 2.000 Euro.

