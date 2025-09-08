Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 11:40 Uhr, entfernte sich ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort, nachdem er im Bremer Weg in Wildeshausen in Fahrtrichtung Glane mit einem geparkten Fiat in grau zusammenstoßen war. Der Verursacher setzte seine Fahrt in gleicher Richtung fort.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Verursacher um eine männliche Person, im Alter von circa 45 Jahren, mit schmaler Statur bei einer geschätzten Körpergröße von 1,85m handeln. Außerdem soll die Person graue Haare und einen Vollbart getragen haben.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich ebenfalls nach Zeugenangaben um einen schwarzen BMW mit orangenen Felgen handeln.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum Unfallverursacher sowie dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04431-9410 bei der Polizei zu melden.

