Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mehrere leicht verletzte Beteiligte bei Verkehrsunfall auf der A1 in Lohne +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne erlitten am Sonntag, 07.09.2025 gegen 21:15 Uhr, zwei Beteiligte leichte Verletzungen.

Zur genannten Zeit befuhr eine 30-Jährige aus Wesel mit ihrem Ford die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage beabsichtigte sie einen Fahrtstreifenwechsel durchzuführen, geriet dabei jedoch ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der nachfolgende 54-Jährige aus Düsseldorf, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung fuhr, konnte dem Ford ausweichen, stieß allerdings im Anschluss ebenfalls mit der Mittelschutzplanke zusammen.

Durch den Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden durch den Unfall Sachschäden in Höhe von etwa 51.500 Euro.

