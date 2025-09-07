Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung durch Graffiti in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.09.2025, 14:00 Uhr bis Freitag, 05.09.2025, 08:00 Uhr, kam es in Butjadingen - Tossens, in der Straße "Zum Friesenstrand" zu Farbschmierereien am und im dortigen öffentlichen Toilettengebäude. So wurden die Außenwand und die Toilettenräumen mit Lackfarbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Butjadingen unter der Telefonnummer 04733-174200.

