Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer- und vier leichtverletzten Personen auf der B 212 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

In Ganderkesee kam es auf der Grüppenbührener Landstraße (B 212) am Sonnabend, 06.09.2025, gegen 10:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw und einem Motorrad, bei dem zwei Personen schwer- und vier leichtverletzt wurden. Ein 25-jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr dabei mit dem Pkw die Grüppenbührener Landstraße in Richtung Bookholzberg und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt angehalten hatte. Trotz eines Ausweichmanövers nach links fuhr der 25-Jährige mit dem Pkw auf den vor ihm stehenden Pkw auf und stieß zudem mit einem entgegenkommenden und mit zwei Personen besetzten Motorrad zusammen. Während sich der 25-Jährige, sein 63-jähriger Beifahrer sowie die beiden in Ganderkesee wohnhaften 18- und 21-jährigen Insassinnen des anderen Pkw leichte Verletzungen zuzogen, wurden der 62-jährige Motorradfahrer sowie seine 63-jährige Sozia, die beide in Brake wohnhaft sind, schwer verletzt. Die 63-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber, die übrigen Beteiligten zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Grüppenbührener Landstraße war zur Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung bis 16:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell