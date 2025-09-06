Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf A 1 im Bereich Emstek mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, ereignete sich auf der Autobahn 1 im Bereich der Gem. Emstek gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In Höhe eines dort bestehenden Baustellenbereiches musste ein 67-Jähriger aus Gütersloh seinen Pkw verkehrsbedingt stark abbremsen, woraufhin ein nachfolgender 20-Jähriger aus dem Landkreis Osnabrück mit seinem Sattelzug auf den Pkw auffuhr. Die 63-Jährige Beifahrerin im Pkw zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 EUR. Neben zwei eingesetzten Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Anflug, der aber nicht mehr zum Einsatz kam. Durch den Verkehrsunfall kam es zu einem Rückstau von vier Kilometern Länge.

