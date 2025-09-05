PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025 zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, wurde ein grauer Seat in der Kirchstraße von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Wagen parkte zum Unfallzeitpunkt auf dem dortigen Parkstreifen.

Der entstandene Sachschaden am hinteren linken Kotflügel beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizei Brake bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, unter der Telefonnummer 04401-9350 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

