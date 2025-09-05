PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Flucht nach Unfall auf einem Parkplatz in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag, 02.09.2025 zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, einen Unfall auf einem Parkplatz in der Hafenstraße in Elsfleth verursacht.

Eine 85-Jährige aus Elsfleth hatte im genannten Zeitraum ihren weißen VW UP! auf einem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Am Folgetag stellte sie daraufhin Beschädigungen und rote Farbanhaftungen am vorderen rechten Kotflügel ihres Fahrzeugs fest.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04404-95480 mit der Polizei Elsfleth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

