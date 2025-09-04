PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall mit zwei leicht Verletzen in Stadland

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04.09.2025 gegen 08:57 Uhr, erlitten zwei Unfallbeteiligte leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 42-Jährige aus Nordenham mit ihrem Opel die B 437 von der B 212 kommend in Richtung Schweiburg. Währenddessen übersah sie die vor ihr verkehrsbedingt haltende 58-Jährige aus Lilienthal in ihrem Skoda. Die 42-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Skoda auf.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Beteiligte leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser gefahren werden.

Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie für die Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

