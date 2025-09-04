Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 9-Jähriger nach Unfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025 gegen 13:10 Uhr wurde ein 9-jähriger Junge aus Großenkneten bei einem Unfall leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 43-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Seat die Hauptstraße von Sage in Fahrtrichtung Döhlen, als sie dabei einen 9-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquerte, übersah.

Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und der Junge kam auf der asphaltierten Fahrbahn zu Fall.

Das beteiligte Kind wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell