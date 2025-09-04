Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Langenwischstraße erlitt ein 15-Jähriger aus Delmenhorst am Mittwoch, 03.09.2025 gegen 18:50 Uhr, leichte Verletzungen.

Die 67-jährige Unfallverursacherin aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Mitsubishi zum Unfallzeitpunkt die Langenwischstraße in Richtung Bremer Straße. Als sie beabsichtigte von der Langenwischstraße in die Bremer Straße nach links abzubiegen, übersah sie dabei den 15-Jährigen auf seinem E-Scooter. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Der junge Mann erlitt durch den Unfall leichte Schmerzen im Bein. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

