POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 29.08.2025 gegen 13:55 Uhr, hat ein bislang unbekannter Gast in einer Gaststätte in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn Geld aus dem Thekengeldbeutel entwendet.

Zur Tatzeit betrat der Gast das Lokal und bestellte sich zunächst ein Bier. Einen unachtsamen Moment des Mitarbeiters nutzte er dabei aus, um das Geld aus dem Portemonnaie zu nehmen.

Als der Mitarbeiter das Fehlen des Geldes bemerkte, versuchte er ihn aufzuhalten, dies gelang ihm jedoch nicht und der Dieb flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde beschrieben als:

- männlich - circa 30 Jahre alt - etwa 1,70m groß - schlank - tätowierte Unterarme

Bekleidet war er mit einer grün/beigen Cargohose, einem dunklen T-Shirt und einem Cappy mit dunklen Applikationen.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können, sich unter der Telefonnummer 04431-9410 zu melden.

