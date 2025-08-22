PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall durch herausgehobenen Schachtdeckel

Erfurt (ots)

Böse enden hätte ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Donnerstagabend in der Erfurter Innenstadt. Kurz nach 20:00 Uhr war eine 20-jährige VW-Fahrerin in der Rosengasse unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Auto gegen eine teilweise herausgehobene Schachtabdeckung fuhr. Dabei entstand an ihrem VW ein Schaden von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte den Schachtdeckel zuvor aus seiner Einfassung gelöst und so eine Gefahr für den Straßenverkehr geschaffen. Beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. Neben Sachschäden können dadurch auch Menschen verletzt oder sogar getötet werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

