Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener beschädigt Autospiegel

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in der Demminer Straße in Erfurt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Kurz nach 22:30 Uhr schlug ein 21-Jähriger den rechten Außenspiegel eines abgestellten VW ab und verursachte damit einen Schaden von rund 400 Euro. Der polizeibekannte Mann konnte durch Polizeikräfte noch am Tatort festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (DS)

