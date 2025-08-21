Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlüssel aus leerstehender Wohnung gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es von Montag bis Mittwoch auf eine leerstehende Wohnung in Kindelbrück abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter auf den Balkon im Erdgeschoss und öffneten auf bislang unbekannte Weise die Balkontür. Aus der Wohnung entwendeten sie mehrere Schlüssel für Keller- und Versorgungsräume, die dort im Zuge eines Schlössertausches deponiert gewesen waren. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell