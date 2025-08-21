PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Erfurt (ots)

Mittwochabend gegen 18:40 Uhr kam es in der Trommsdorffstraße in Erfurt zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Während ein Paketbote Zustellungen vornahm, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und stahlen aus seinem unverschlossenen Transporter ein Handy sowie einen Paketscanner im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und weist darauf hin, dass Fahrzeuge, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets verschlossen werden sollten. Offene Türen oder Fenster erleichtern Tätern den Zugriff und führen häufig zu beträchtlichen Schäden sowie erheblichem organisatorischem Aufwand. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

