LPI-EF: Zeugenaufruf nach Kabeldiebstahl aus Umspannwerk

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch stahlen Unbekannte mehrere hundert Meter Kupferkabel aus einem Umspannwerkneubau im Landkreis Sömmerda. Dazu betraten die Täter das umzäunte Betriebsgelände bei Gangloffsömmern und brachen mit Gewalt einen Container auf. Anschließend stahlen sie mehrere Kabelrollen im Gesamtwert von rund 12.000 Euro und verursachten einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die im o. g. Tatzeitraum im Bereich Schilfa bei Gangloffsömmern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0216336 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

