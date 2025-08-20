Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Audi

Erfurt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen beschädigte ein Unbekannter in der Melchendorfer Straße Höhe Wetzstraße in Erfurt einen geparkten Audi. Eine Zeugin hatte den Mann gegen 05:35 Uhr zunächst dabei beobachtet, wie er in mehrere Fahrzeuge schaute. Kurz darauf hörte sie laute Knallgeräusche und stellte fest, dass an einem weißen Audi beide Außenspiegel abgetreten worden waren. Der Täter, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer quer über die Schulter getragenen Bauchtasche, flüchtete anschließend in Richtung Häßlerstraße. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0215044 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell