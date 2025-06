POL-NB: Achtung: Aktuell wieder Trickbetrüger am Telefon

Demmin (ots) - Am Samstag, den 03.05.2025, gegen 18:10 Uhr kam es auf dem Bahnhofsgelände in Demmin zu einem Räuberischen Diebstahl. Im Zuge der hier geführten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Demmin nun nach weiteren möglichen Zeugen der Tat. Es werden Zeugen gesucht, die am besagten Samstagabend selbst in dem Regionalzug RE 3514 aus Neubrandenburg in Richtung Stralsund waren oder sich bei der Einfahrt des ...

