Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abholschein aus Briefkasten gestohlen

Erfurt (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in der Erfurter Singerstraße ein Briefkastenaufbruch bekannt. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses und öffneten den Briefkasten eines 22-Jährigen. Daraus stahlen sie einen Abholschein und holten anschließend in einer Postfiliale ein darin verzeichnetes Paket mit einem Spiegel im Wert von knapp 30 Euro ab. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren