Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Hyundai gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte stahlen gestern in Erfurt einen Hyundai Ioniq 5 im Wert von über 60.000 Euro. Das Fahrzeug war in der Zeit von 11:50 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbades am Stotternheimer See abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Da es über ein Keyless-Go-System verfügte, ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Funksignal des Schlüssels abgefangen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die gestern im Bereich des Stotternheimer Sees verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0215962 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

