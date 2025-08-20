Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fiat Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagabend ereignete sich in Erfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:55 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fiat Fahrer die Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Arnstädter Straße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten LKW. Der 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte die tiefstehende Sonne unfallursächlich gewesen sein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. (DS)

