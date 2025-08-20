Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen kam es auf dem Erfurter Anger zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Kurz vor 08:00 Uhr erhielt ein 49-Jähriger einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, griff der Mann nach einer Glasscherbe und hielt diese in bedrohlicher Weise vor sich. Zudem spuckte er zwei der eingesetzten Mitarbeiter an. Da der 49-Jährige dem Platzverweis weiterhin nicht nachkommen wollte, wurde die Polizei zur Unterstützung angefordert. Die Beamten setzten die Maßnahme durch und nahmen den Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten gleichstehenden Personen, Bedrohung sowie Körperverletzung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell