Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit 1,5 Promille auf dem Motorroller unterwegs

Erfurt (ots)

Montagabend stoppten Polizeibeamte in Erfurt einen 61-jährigen Motorrollerfahrer. Gegen 22:15 Uhr war der Mann den Beamten während einer Streifenfahrt in der Lowetscher Straße aufgefallen. Da bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnehmbar war, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem war der Erfurter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für ihn war die Fahrt damit beendet. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell