Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tattoo mit verfassungsfeindlichem Symbol in der Öffentlichkeit gezeigt

Sömmerda (ots)

Montagabend wurden Polizeibeamte in Sömmerda auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam, der in der Salzmannstraße unterwegs gewesen war. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass der polizeibekannte Mann ein Tattoo mit einem verfassungswidrigen Symbol am rechten Fuß deutlich sichtbar trug. Als die Beamten den 35-Jährigen daraufhin ansprachen, zog er sein Hosenbein nach unten, sodass das Tattoo nicht mehr erkennbar war. Dennoch wurde gegen den 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell