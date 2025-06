Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachmeldung zu Eintrag Nr. 5669997 Verkehrsunfall Steineroth

Steineroth (ots)

Am Samstag, den 14.06.2025 befuhren gegen 17:55 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer und ein 16-jähriger Motorradfahrer (jeweils aus der VG Betzdorf-Gebhardshain) in dieser Reihenfolge die L 288 aus Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Steineroth.

In dem Fahrbahnteiler am Ortseingang Steineroth berührten sich aus bislang ungeklärter Ursache die beiden Motorräder, wodurch beide zu Fall kamen. Während der 17-jährige durch den Sturz eine schwere Fußverletzung erlitt, erlitt der 16-jährige massive Kopfverletzungen, welchen er im DRK Klinikum Kirchen erlag.

Die L 288 ist aktuell noch für die Dauer der Unfallaufnahme durch das VU-Team des Polizeipräsidiums Koblenz voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Sobald die Sperrung aufgehoben ist, wird nachberichtet.

