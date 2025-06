POL-PDNR: Zeugen gesucht

Rheinbrohl (ots) - Am 14.06.25 gegen 01:50 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über einen Brand in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Rheinbrohl. Bei Eintreffen konnte ein Brand mit massiver Rauchentwicklung im Erdgeschoss der Gaststätte festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurden drei Personen mittels Leitern aus den darüberliegenden Wohnungen gerettet. Zwei Personen haben Rauch eingeatmet und wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Durch die ...

