LPI-EF: Einbruch in geparkten Audi

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Dienstag verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem verschlossenen Audi am Schmidtstedter Ufer in Erfurt. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter persönliche Dokumente sowie eine Powerbank im Wert von etwa 50 Euro. Am Auto entstand kein Sachschaden. Wie die Diebe das Fahrzeug öffnen konnten, ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizei warnt: Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertgegenstände, Dokumente oder technischen Geräte im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände können Täter anlocken. Beachten Sie außerdem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Auto einzudringen und Beute zu machen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher immer mit und verwahren Sie diese sicher. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

