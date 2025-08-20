PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden setzten Unbekannte am späten Dienstagabend einen Altkleidercontainer in Brand. Gegen 23:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem brennenden Container in die Fritz-Büchner-Straße gerufen. Dieser konnte durch die Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, allerdings wurden der Altkleidercontainer sowie die sich darin befindliche Kleiderspende durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Fahrzeuge bestand nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0216156 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

