Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer in Erfurt gestoppt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag zog die Polizei in Erfurt zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Gegen 23:55 Uhr kontrollierten die Beamten in der Löberstraße einen 52-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille. Damit war die Fahrt beendet. Dem Mann wurde Blut entnommen und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Kurz nach 01:00 Uhr stoppten Polizisten in der Bahnhofstraße einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm wurde ein Wert von 0,6 Promille festgestellt. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

