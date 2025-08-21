Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 68-Jähriger durchschaut Betrugsmasche am Telefon

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochnachmittag erhielt ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Sömmerda einen betrügerischen Anruf. Dem Mann wurde ein angeblicher Gewinn von knapp 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Um das Geld zu erhalten, sollte er jedoch zunächst Transportgebühren in Höhe von 1.500 Euro bezahlen. Zudem drohten die Täter mit angeblichen Stornogebühren von 6.000 Euro, falls er den Gewinn ausschlage. Der 68-Jährige durchschaute die Masche, legte auf und verständigte die Polizei.

Diese warnt: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewinnen. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und leisten Sie keine Zahlungen im Zusammenhang mit angeblichen Gewinnversprechen. Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf und verständigen Sie die Polizei. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell