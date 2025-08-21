PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Moped aus Hausflur gestohlen und wieder aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Moped aus einem Mehrfamilienhaus in Buttstädt. Nach bisherigen Erkenntnissen rollten die Täter die Simson S 51 im Wert von etwa 3.500 Euro aus dem Hausflur und verschwanden damit unerkannt. Mittwochnachmittag meldete sich der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Sömmerda und teilte mit, dass das Kleinkraftrad im Bereich des Buttstädter Schwimmbades unbeschädigt aufgefunden wurde. Warum die Täter das Fahrzeug dort zurückließen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

