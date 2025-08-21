Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Moped aus Hausflur gestohlen und wieder aufgefunden
Landkreis Sömmerda (ots)
Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Moped aus einem Mehrfamilienhaus in Buttstädt. Nach bisherigen Erkenntnissen rollten die Täter die Simson S 51 im Wert von etwa 3.500 Euro aus dem Hausflur und verschwanden damit unerkannt. Mittwochnachmittag meldete sich der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Sömmerda und teilte mit, dass das Kleinkraftrad im Bereich des Buttstädter Schwimmbades unbeschädigt aufgefunden wurde. Warum die Täter das Fahrzeug dort zurückließen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls. (DS)
