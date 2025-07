Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verkehrsunfall - 22-Jähriger leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.07.2025, ereignete sich gegen 22:20 Uhr auf der Landstraße L 135 ein Verkehrsunfall, der einen 22-jährigen Leichtverletzten sowie rund 7.000 Euro Sachschaden zur Folge hatte. Ein 20-Jähriger soll mit seinem Audi die Landesstraße L 135 von Kandern kommend in Richtung Schlächtenhaus befahren haben. In einem dortigen Kurvenbereich soll dieser sich nicht weit genug auf seiner Fahrbahn befunden haben, weshalb es trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Seat-Fahrer kam. Dabei touchierte der Seat den Audi hinten links. In der Folge wurde der Audi von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Vorfall verletzte sich der 22-Jährige leicht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Audi wurde im Straßengraben belassen und am nächsten Tag selbstständig durch den 20-Jährigen geborgen. Um die Unfallaufnahme kümmerten sich die Beamten des Polizeireviers Lörrach.

(amf)

