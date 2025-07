Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Von Rad gesprungen - 10-Jähriger leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.07.2025, gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K6326 kurz vor Ortseingang ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 10-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Ein 24-Jähriger soll mit seinem Audi die K6326 von Märkt kommend in Richtung Eimeldingen befahren haben. Ein 10-jähriger Fahrradfahrer soll selbige Strecke auf dem rechtsseitigen Fahrradweg befahren haben als er kurz vor Ortseingang links vom Radweg abgekommen sein soll. Der Junge soll aus diesem Grund von seinem Fahrrad abgesprungen und in einen dort befindlichen Grünstreifen gestürzt sein. Das Fahrrad kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des ordnungsgemäß vorbeifahrenden Audi. Da der 10-Jährige über Schulterschmerzen klagte, wurde er eigenständig durch Familienangehörige im Anschluss zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.300 Euro geschätzt.

(amf)

