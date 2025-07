Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Pedelec Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 17.07.2025 gegen 11.45 Uhr ein 63 Jahre alter Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zuvor einem unbefestigten Waldweg und beabsichtige scharf nach links in die Muchenländer Straße in Richtung Wildgehege einzubiegen. Dabei rutschte ihm das Vorderrad weg und er kam bei geringer Geschwindigkeit zu Fall. Der 63-Jährige verletzte sich trotz des getragenen Helmes am Kopf sowie am Arm. Nach der ambulanten Behandlung durch einen Notarzt konnte er sich nach Hause begeben. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

