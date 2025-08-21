Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben und Keller in Erfurt

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen suchten Einbrecher eine Kleingartenanlage im Innsbrucker Weg in Erfurt heim. Die Täter hebelten und schlugen insgesamt acht Fenster sowie drei Türen auf. In vier Fällen blieb es beim Versuch, in drei Lauben gelang jedoch der Einstieg. Gestohlen wurden u. a. Hygieneartikel, eine Bohrmaschine und Tabak im Gesamtwert von rund 230 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Darüber hinaus kam es im selben Tatzeitraum zu einem Kelleraufbruch in der Straße Fuchsgrund. Dort stahlen die Täter Elektronikartikel sowie Motorradzubehör im Gesamtwert von über 4.800 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (DS)

