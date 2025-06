POL-HI: Polizeieinsatz: Mann tot in Wohnung gefunden

Hildesheim (ots) - (wie) Am Donnerstag, den 12.06.2025, kam es in dem Tatzeitraum von 09:15 Uhr bis 09:45 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Sehlder Straße in Elze. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie samt Bargeld aus der hinteren Hosentasche eines 82-jährigen aus Salzhemmendorf. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem ...

mehr