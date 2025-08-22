PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Hundeköder in Erfurt gefunden

Erfurt (ots)

Gestern Abend entdeckte eine Hundehalterin in Erfurt mehrere präparierte Wurststücke, in denen Nägel steckten. Die Frau war kurz nach 18:30 Uhr mit ihrem Hund in der Erhard-Etzlaub-Straße unterwegs gewesen, als sie die gefährlichen Köder auf dem Gehweg feststellte. Bereits in der Vergangenheit wurden in unmittelbarer Nähe ähnliche Funde gemacht. Polizeibeamte stellten die Köder sicher und nahmen eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:41

    LPI-EF: Briefkasten aufgebrochen und Paket gestohlen

    Erfurt (ots) - Zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh kam es in Erfurt zu einem Diebstahl und einem Betrug. Unbekannte betraten den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße und brachen mit Gewalt einen Briefkasten auf. Daraus stahlen sie einen Paket-Abholschein. Mit diesem begaben sich die Täter anschließend zu einer nahegelegenen Packstation und stahlen dort ein Paket samt Inhalt im Wert von ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:40

    LPI-EF: Betrunkener beschädigt Autospiegel

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend kam es in der Demminer Straße in Erfurt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Kurz nach 22:30 Uhr schlug ein 21-Jähriger den rechten Außenspiegel eines abgestellten VW ab und verursachte damit einen Schaden von rund 400 Euro. Der polizeibekannte Mann konnte durch Polizeikräfte noch am Tatort festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,7 ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Schlüssel aus leerstehender Wohnung gestohlen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es von Montag bis Mittwoch auf eine leerstehende Wohnung in Kindelbrück abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter auf den Balkon im Erdgeschoss und öffneten auf bislang unbekannte Weise die Balkontür. Aus der Wohnung entwendeten sie mehrere Schlüssel für Keller- und Versorgungsräume, die dort im Zuge eines Schlössertausches deponiert gewesen waren. Der ...

    mehr
