Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Hundeköder in Erfurt gefunden

Erfurt (ots)

Gestern Abend entdeckte eine Hundehalterin in Erfurt mehrere präparierte Wurststücke, in denen Nägel steckten. Die Frau war kurz nach 18:30 Uhr mit ihrem Hund in der Erhard-Etzlaub-Straße unterwegs gewesen, als sie die gefährlichen Köder auf dem Gehweg feststellte. Bereits in der Vergangenheit wurden in unmittelbarer Nähe ähnliche Funde gemacht. Polizeibeamte stellten die Köder sicher und nahmen eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell