Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkasten aufgebrochen und Paket gestohlen

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh kam es in Erfurt zu einem Diebstahl und einem Betrug. Unbekannte betraten den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße und brachen mit Gewalt einen Briefkasten auf. Daraus stahlen sie einen Paket-Abholschein. Mit diesem begaben sich die Täter anschließend zu einer nahegelegenen Packstation und stahlen dort ein Paket samt Inhalt im Wert von rund 130 Euro. Am Briefkasten entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. In dem Wohngebiet kam es zuletzt zu einer Häufung gleichgelagerter Delikte. Überprüfen Sie daher regelmäßig Ihre Briefkästen und melden Sie Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen umgehend der Polizei. (DS)

