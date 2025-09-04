Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Herderstraße in Hude sucht die Polizei Wildeshausen nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag, 02.09.2025, wurde die 86-jährige Bewohnerin zunächst von einem circa 1,80 m großen Mann mit blondem Haar im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Dieser bot ihr an, den Rasen zu mähen. Als er im Anschluss das Grundstück verließ, bemerkte sie zwei weitere männliche Personen mit dunklem Haar und Handys, die sie an einer Kette um den Hals gehangen trugen, die ebenfalls ihr Grundstück verließen.

Bei einer anschließenden Nachschau im Gebäude stellte sie fest, dass diverse Räume durchsucht worden waren.

Ein Täter entfernte sich in Richtung Schillerstraße, während die beiden anderen Täter den Tatort gemeinsam in Richtung Im Bienenstock verließen.

Zuvor wurden die Personen von einer weiteren Zeugin gemeinsam in der Wielandstraße gesehen.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder gleichgelagerter Vorkomnisse geben können, unter der Telefonnummer 04431-9410 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell