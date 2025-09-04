Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall mit hohem Sachschaden auf der A1 nach Griff zur Wasserflasche

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025 gegen 15:30 Uhr, entstand bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt in Fahrtrichtung Osnabrück bei einem Verkehrsunfall hoher Sachschaden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 41-Jähriger aus Rehden die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord. Während der Fahrt griff er zu einer Wasserflasche, die im Fußraum seines Wagens, einem BMW, lag, geriet dadurch mit seinem Fahrzeug vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Lastzug eines 54-jährigen Mannes aus Hagen am Teutoburger Wald.

Beide Männer blieben durch den Unfall unverletzt. Die entstanden Sachschäden werden auf 18.000 Euro geschätzt.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

