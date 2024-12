POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der B17

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch (18.12.2024) stahl eine 16-Jährige Waren in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 16.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 16-Jährige dabei, wie sie die Ware in ihre Handtasche steckte. Daraufhin sprach er die Jugendliche an und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut bei der 16-Jährigen und veranlassten eine ...

