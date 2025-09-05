Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04.09.2025 gegen 17:05 Uhr, erlitt ein 8-Jähriger aus Lemwerder leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Volkswagen die Ritzenbütteler Straße in Lemwerder. Währenddessen trat hinter einem haltenden Bus unvermittelt der 8-Jährige auf die Fahrbahn, um diese hinter dem Bus zu überqueren, nachdem er den Bus an der Haltestelle verlassen hatte.

Der 56-Jährige konnte trotz verringerter Geschwindigkeit einen Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel seines Fahrzeugs und dem Jungen nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell