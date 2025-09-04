Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall in der Bremer Straße gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025 gegen 08:45 Uhr, verursachte eine 48-Jährige aus Delmenhorst einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte die 48-Jährige mit ihrem Peugeot von ihrer Grundstückseinfahrt nach links auf die Bremer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Radfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Radfahrer, der mutmaßlich minderjährig sein soll, vom Unfallort. Zu möglichen Verletzungen des Radfahrers können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall gesehen und Hinweise auf den beteiligten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04221-15590 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell