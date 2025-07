POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad?

Hagenburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 17.07.2025 erhielten Beamte der Polizei Stadthagen in den frühen Morgenstunden einen Einsatz an der Wunstorfer Straße in Hagenburg. Vor und in einem Wohnhaus soll ein Mann einen Pkw beschädigt haben und randalieren. Ein 42-jähriger Anwohner zerstach die Reifen eines Pkw, zerkratzte den kompletten Lack und trat die Außenspiegel ab. Anschließend randalierte er im Wohnhaus. Als ...

mehr